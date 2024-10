Protest przed kancelarią Tuska. Mocne słowa Agnieszki Holland

Reżyserka "Zielonej Granicy" podkreślała, że "to nie jest tak, że prawo do azylu dotyczy jednych ludzi, jednej kategorii". Stwierdziła, że ruch rządu w sprawie zawieszenia prawa do azylu jest podły, niemoralny i groźny, to jest to "politycznie beznadziejnie głupie i krótkowzroczne".