Prokuratura nie odpuszcza ws. Brauna i Dworczyka. Będą wnioski do PE

- Biorąc pod uwagę uzyskanie przez tego podejrzanego statusu europosła, skierujemy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej - zapowiedział w rozmowie z OKO.press Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.