Prokurator chciał umorzyć sprawę byłego polityka PiS. Ostra reakcja Ziobry

Prokuratur Marek Śledziona wnioskował o umorzenie postępowania, które toczy się w sprawie byłego polityka PiS Arkadiusza Sz. Sąd odrzucił wniosek, a Sz. ma usłyszeć wyrok. Sprawą zainteresował się Zbigniew Ziobro, który polecił zbadać działania prokuratora.

Arkadiusz Sz. to były polityk PiS z Opola. Policja siedmiokrotnie łapała go, gdy prowadził bez prawa jazdy. Podczas śledztwa okazało się, że 12 lat temu politykowi odebrano dokument, mimo tego notorycznie dojeżdżał samochodem do pracy, a od 1997 roku popełnił łącznie 36 wykroczeń drogowych.