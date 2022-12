Projektantka zabiła ojczyma. Powodem były nagie zdjęcia

Kobieta twierdziła, że nie zabiła ojczyma

Kobieta szła w zaparte, twierdząc, że nie zabiła ojczyma. W jej wersji wydarzeń 64-latek wypił za dużo whisky i nie był w stanie poruszać się o własnych siłach, a placówka medyczna, w której w tamtym czasie powinien przebywać, nie chciała go wpuścić, tłumacząc się pandemią. Janks postanowiła zatem, że zostawi mężczyznę na noc w samochodzie na podjeździe przed domem. Gdy zajrzała do niego rano, ten już nie żył. Będąc w szoku, ukryła ciało pod stertą kartonów leżących na podjeździe. Denat został znaleziony drugiego stycznia 2021 roku. Obrońcy projektantki twierdzili, że do śmierci mężczyzny przyczynił się zły stan zdrowia oraz zażywanie narkotyków w przeszłości.