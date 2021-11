Program "Za życiem" to fiasko? Raport NIK nie pozostawia na nim suchej nitki

"Za życiem". Wdówik zapowiedział zmiany

Przypomnijmy, że pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik zadeklarował zmiany w programie "Za życiem". Miał nad nimi pracować członkowie specjalnego zespołu, którzy analizowali sytuację kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Polityk zapewniał, że "jeśli chcemy, żeby te dzieci się rodziły, to musimy zmienić to, co działo się do tej pory, czyli, że niepełnosprawność oznacza wykluczenie rodzica oraz obniżenie standardu materialnego do granic ubóstwa".