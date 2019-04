Prognoza Pogody. W Wielki Piątek nawet 20 st. C na południu kraju. Chłodno będzie tylko na wybrzeżu

Prognoza pogody na Wielki Piątek. W większości województw nie zabraknie dziś słońca i wysokich temperatur. Niewielkiej poprawy pogody można się spodziewać również w Gdańsku.

Pogoda na Wielki Piątek. Ciepło i słonecznie w największych miastach. Chłodniej będzie jedynie w Gdańsku. (Fotolia)

Prognoza pogody na Wielki Piątek – Warszawa

Pogoda w Wielki Piątek zaskoczy bezchmurnym niebem i bardzo wysoką temperaturą. Ciepło będzie już o poranku. Około godziny 8 rano termometry pokażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 st. C. Najcieplej będzie w godzinach 14-17. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 19 st. C, a odczuwalne będzie ok. 17 st. C. Równie pogodnie zapowiada się wieczór. O godzinie 20 termometry odnotują 15 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1020 hPa. Osobom wypoczywającym poza domem nie będzie dokuczał wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 11 km/h.

Prognoza pogody na Wielki Piątek – Kraków

Pogoda w Wielki Piątek przyniesie wiosenną aurę. Przez cały dzień będzie bardzo ciepło, a niebo pozostanie bezchmurne.

Ciepło i wiosennie będzie już o godzinie 8 rano. Termometry wskażą wtedy 7 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Najwyższych temperatur należy się spodziewać w godzinach 14-17. Na termometrach zobaczymy wtedy 19 st. C, a temperatura odczuwalna będzie wynosiła 16 st. C. Pogodna aura utrzyma się również wieczorem. O godzinie 20 słupki rtęci opadną do 14 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C.

Na barometrach w Krakowie zobaczymy dziś 1004 hPa. Spacerowiczom nie powinien dawać się we znaki wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Prognoza pogody na Wielki Piątek – Wrocław

Wielki Piątek to idealny dzień na wypoczynek poza domem dla mieszkańców Wrocławia. Pogoda przyniesie tam wysokie temperatury oraz bezchmurne niebo.

W Wielki Piątek mieszkańców Wrocławia czeka bardzo ciepły i słoneczny poranek. O godzinie 8 rano termometry pokażą 8 st. C, a temperatura odczuwalna może osiągnąć nawet 11 st. C. Najcieplej będzie po południu. W godzinach 14-17 słupki rtęci wzrosną do 20 st. C, a odczuwalne będzie ok. 17 st. C. Bardzo przyjemny może okazać się również wieczorny spacer. O godzinie 20 na termometrach zobaczymy 16 st. C, a odczuwalne będzie 14 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1020 hPa. Wszystkim spacerowiczom nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość jedynie w godzinach 14-17 osiągnie 15 km/h. W pozostałej części dnia nie przekroczy 10 km/h.

Prognoza pogody na Wielki Piątek – Gdańsk

Wielki Piątek przyniesie poprawę pogody również w Gdańsku. Temperatury nie będą tak wysokie, jak w pozostałej części kraju, mimo to aura zachęci do dłuższych spacerów.

O godzinie 8 rano mieszkańcy Gdańska zobaczą na termometrach 6 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 5 st. C. Najcieplej będzie dziś ok. godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 14 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Wieczorem znacznie się ochłodzi. O godzinie 20 termometry wskażą 7 st. C, a odczuwalne będą tylko 4 st. C.