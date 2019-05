Prognoza pogody – poniedziałek 20 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody (poniedziałek 20 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na poniedziałek 20 maja. Ciepły początek tygodnia. (Fotolia)

Prognoza pogody– Warszawa

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka przedłużenie weekendowej aury. Pogoda przyniesie wysokie temperatury. O godzinie 7 rano termometry pokażą 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 24 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. W poniedziałek może mocniej zawiać. Prędkość wiatru osiągnie dziś 15-20 km/h. Na niebie mogą pojawić się burzowe chmury. Niewykluczone są również opady deszczu.

Prognoza pogody – Kraków

W poniedziałek mieszkańców Krakowa czeka pogorszenie pogody. Słonecznie będzie tylko do godziny 10. Później pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Dzisiaj będzie też nieco chłodniej niż w weekend. O godzinie 7 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 11 st. C. Po południu będzie trochę cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. W poniedziałkowych spacerach nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość rano osiągnie maksymalnie 5 km/h, a po południu wzrośnie do 15 km/h. Niestety popołudniową aurę mogą pogorszyć opady deszczu i burze.

Prognoza pogody – Wrocław

Pogodna aura zagości dziś we Wrocławiu. Pogoda zaskoczy wysoką temperaturą i niewielkich zachmurzeniem. O godzinie 7 rano termometry pokażą 17 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Po południu warto będzie wybrać się na dłuższy spacer. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 24 st. C, a temperatura odczuwalna będzie tylko o stopień niższa. Do wyjścia z domu zachęci również niewielki wiatr. Jego prędkość nie powinna przekraczać dziś 10 km/h.

Prognoza pogody – Gdańsk