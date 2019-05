Prognoza pogody – niedziela 19 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody (niedziela 19 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na niedzielę 19 maja. Słonecznie i ciepło na południu i w centrum. (Shutterstock.com)

Prognoza pogody – Warszawa

Prognoza pogody na niedzielę może poprawić humor niejednej osobie. Aura zaskoczy dziś wysoką temperaturą i dużą ilością słońca. Na spacer można wybrać się już rano. O godzinie 7 termometry pokażą 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 25 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. Niestety po południu nad Warszawą mogą pojawić się burzowe chmury. Miejscami zagrzmi. Burzom będą towarzyszyły opady deszczu. Do wyjścia z domu zachęci dziś niewielki wiatr. Rano jego prędkość nie powinna przekraczać 10 km/h, a po południu wzrośnie do 15 km/h.

Prognoza pogody – Kraków

Pogoda w Krakowie zachęci do aktywności poza domem. Najnowsze prognozy pogody mówią o słonecznej aurze i wysokich temperaturach. Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry pokażą 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Popołudnie przyniesie aurę, do jakiej przywykliśmy w maju. Słupki rtęci zatrzymają się na 25 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. Do wyjścia z domu zachęci również niewielki wiatr. Przez większość dnia jego prędkość nie przekroczy 10 km/h.

Prognoza pogody – Wrocław

Niedziela we Wrocławiu również zaskoczy przyjemną aurą. Na termometrach zagoszczą wysokie temperatury, a na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie. O godzinie 7 rano zostanie odnotowane 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C. Po południu, około godziny 14, słupki rtęci powędrują do 24 st. C, a odczuwalne będzie 21 st. C. Osoby wybierające się na spacer nie powinny obawiać się wiatru. Przez większość dnia jego prędkość nie przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody – Gdańsk