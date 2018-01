Prognoza pogody na wtorek

We wtorek niemal każdemu przyda się parasol. Synoptycy prognozują bowiem deszczową aurę, szczególnie na zachodzie i południowym wschodzie Polski. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie, choć i tam niewykluczone są delikatne opady.

Termometry wskażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.