Prognoza Pogody na Wielkanoc. Słońce i wysokie temperatury w święto Zmartwychwstania Pańskiego

Prognoza pogody na Wielkanoc. W Niedzielę Wielkanocną będzie bardzo ciepło na południu kraju. Pogodna aura utrzyma się również w centralnej i północnej Polsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza Pogody na Wielkanoc. Ciepło i słonecznie w całej Polsce. (iStock.com)

Prognoza Pogody na Wielkanoc – Warszawa

Pogoda w Wielkanoc przywita mieszkańców Warszawy całkowitym zachmurzeniem. Pocieszeniem będzie wysoka temperatura. O godzinie 8 rano termometry pokażą 8 st. C, a odczuwalne będzie 5 st. C. Popołudnie przyniesie liczne przejaśnienia oraz wzrost temperatury. Najcieplej będzie w godzinach 14-17, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C. Wieczór będzie chłodny. O godzinie 20 termometry wskażą 11 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 5 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1013 hPa. Prędkość wiatru po południu osiągnie 18 km/h.

Prognoza Pogody na Wielkanoc – Kraków

Wielkanoc w Krakowie rozpocznie się chłodnym porankiem. Termometry pokażą 7 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 4 st. C. Po południu pogoda przyniesie zdecydowane ocieplenie. O godzinie 14 na termometrach zobaczymy 19 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Ciepło będzie również wieczorem. O godzinie 20 zostanie odnotowane 15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 15 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 995 hPa. Wiatr będzie dawał się we znaki głównie po południu, kiedy to jego prędkość osiągnie 18 km/h.

Prognoza Pogody na Wielkanoc – Wrocław

Pogoda we Wrocławiu po raz kolejny zachwyci ciepłą aurą. Wielkanocny poranek przywita mieszkańców temperaturą sięgającą 9 st. C, a odczuwalne będzie nawet 12 st. C. Jeszcze cieplej będzie po południu. O godzinie 17 słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a odczuwalne będzie ok. 18 st. C. Bardzo ciepło będzie również wieczorem. Na termometrach zobaczymy wtedy 16 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia spadnie z 1015 hPa (rano), do 1006 hPa (wieczorem). Przez większość dnia prędkość wiatru nie przekroczy 10 km/h. Jedynie około godziny 17 wzrośnie do 15 km/h.

Prognoza Pogody na Wielkanoc – Gdańsk

Pogoda w Wielkanoc zachęci do spaceru również mieszkańców Gdańska. Synoptycy prognozują na dziś bezchmurne niebo i wiatr sięgający 20 km/h.

O godzinie 8 rano termometry w Gdańsku pokażą 8 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 11, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 11 st. C. Popołudnie będzie nieco chłodniejsze. O godzinie 14 termometry wskażą 14 st. C, a odczuwalne będzie 9 st. C. Wieczór przyniesie bardzo niską temperaturę odczuwalną. O godzinie 20 będą to zaledwie 3 st. C.