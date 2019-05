Prognoza pogody na dziś – wtorek 21 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 21 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś. We wtorek 13 maja będzie ciepło. Aurę mogą zepsuć burze i przelotne opady deszczu. (123RF)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda we wtorek przyniesie w Warszawie umiarkowane zachmurzenie i wysoką aurę. Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry pokażą 17 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Po południu temperatura wzrośnie do 20 st. C (odczuwalne 18 st. C), ale na niebie pojawią się burzowe chmury. Grzmieć może do wieczora. Po południu może też mocniej zawiać. Prędkość wiatru będzie wtedy przekraczać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

We wtorek pogoda w Krakowie przyniesie całkowite zachmurzenie i nieco niższe temperatury. O godzinie 7 rana na termometrach będzie można zobaczyć 13 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 15 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 18 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 17 st. C. Przed południem spacerowiczom nie powinien dawać się we znaki wiatr. Rano jego prędkość nie przekroczy 8 km/h. W późniejszych godzinach wzrośnie do 15 km/h. Wieczorem w Krakowie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się dziś wysokich temperatur w godzinach popołudniowych. Rano termometry pokażą 12 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 13 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 23 st. C. Niestety wysokiej temperaturze nie będzie towarzyszyła pogodna aura. Synoptycy prognozują całodniowe zachmurzenie. Wieczorem nad Wrocławiem mogą przejść burze. We wtorek nie powinno mocno wiać. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk