Prognoza pogody na dziś (wtorek 16 lipca). Chłodnej aury ciąg dalszy. Temperatura nie przekroczy dziś 20. kreski

Prognoza pogody na wtorek 16 lipca nie jest zbyt optymistyczna. W całym kraju temperatura utrzyma się poniżej 20 stopni. Słonecznie będzie głównie nad morzem. W pozostałej części kraju może dawać się we znaki zachmurzenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś. Ocieplenia można spodziewać się w drugiej połowie tygodnia (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – wtorek 26 lipca Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie chłodny i pochmurny. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nie więcej niż 13 st. C. Po południu ociepli się tylko o kilka stopni. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 19 st. C, a odczuwalne będzie 18 st. C. Rano prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 11 km/h. Po południu zawieje o wiele mocniej. Do godziny 16 podmuchy będą osiągały 23 km/h. We wtorek można spodziewać się rozpogodzeń. Słońce wyjrzy zza chmur w godzinach 17-19. Później mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na dziś – wtorek 16 lipca Kraków

Wtorek w Krakowie rozpocznie się chłodno, ale słonecznie. O godzinie 6 rano słupki rtęci zatrzymają się na 13 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. Niestety około godziny 8 rano na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które nie opuści Krakowa do końca dnia. Popołudnie nie przyniesie znaczącej poprawy aury. Zachmurzeniu będzie towarzyszyć niska temperatura. O godzinie 14 termometry odnotują 20 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Wiatr w Krakowie nie powinien dawać się dzisiaj we znaki. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 20 km/h. Jedynie w godzinach 17-19 będą to 23 km/h.

Prognoza pogody na dziś – wtorek 16 lipca Wrocław

Po ciepłym i słonecznym poniedziałku, wtorek będzie chłodniejszy i pochmurny. We Wrocławiu przez cały dzień utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a temperatura nie osiągnie 20. kreski. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Po południu nie będzie znacznie cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 17 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Najcieplej powinno być około godziny 18. Termometry odnotują wtedy 19 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Wiatr może się dać we znaki jedynie w godzinach 11-16, kiedy to jego prędkość osiągnie 20 km/h. W pozostałej części dnia będzie to maksymalnie 16 km/h.

Prognoza pogody na dziś – wtorek 16 lipca Gdańsk

Wtorek przywita mieszkańców Gdańska niewielkimi opadami deszczu i niską temperaturą. Około godziny 6 rano termometry odnotują 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 12 st. C. Opady ustąpią tuż przed południem, a miejsce chmur zajmie słoneczna aura. Niestety poprawa pogody nie przyniesie wyższych temperatur. Najcieplej będzie dziś około godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 18. kresce, a temperatura odczuwalna osiągnie 17 st. C. Około godziny 17 niebo ponownie zasłonią chmury, z których może spaść przelotny deszcz. Taka aura utrzyma się do wieczora. Spacerowicze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Przez większość dnia jego prędkość nie przekroczy 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – wtorek 16 lipca Kołobrzeg