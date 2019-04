Prognoza Pogody na dziś – Wielki Czwartek 18 kwietnia. Pogoda na Wielki Czwartek dla największych miast

Prognoza pogody na dziś (Wielki Czwartek 18 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza Pogody na dziś – Wielki Czwartek 18 kwietnia. (Materiały prasowe)

Prognoza pogody na dziś – 18 kwietnia Warszawa

Pogoda w Wielki Czwartek zachwyci mieszkańców Warszawy zarówno słoneczną aurą, jak i wysokimi temperaturami. Ciepło będzie już o godzinie 8 rano, kiedy to termometry pokażą 6 st. C (odczuwalne 5 st. C). Jeszcze więcej ciepła przyniesie popołudnie. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 19 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 17 st. C. Wieczorem termometry wskażą 11-15 st. C. Odczuwalne będzie ok. 10 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś ok. 1020 hPa. Do wypoczynku na świeżym powietrzu zachęci również delikatny wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 kwietnia Kraków

W Wielki Czwartek pogoda przywita mieszkańców Krakowa całkowitym zachmurzeniem oraz temperaturą wynoszącą 7 st. C (odczuwalne 3 st. C). Popołudnie przyniesie zdecydowane ocieplenie oraz liczne przejaśnienia. Najwyższą temperaturę odnotujemy ok. godziny 17. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 18 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Ciepło i pogodnie będzie również wieczorem. Termometry pokażą ok. 14 st. C. Temperatura odczuwalna również wyniesie ok. 14 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 1003 hPa. Wiatr może dawać się we znaki tylko około godziny 14, kiedy to jego prędkość osiągnie 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 kwietnia Wrocław

Wielki Czwartek warto spędzić we Wrocławiu. Pogoda przyniesie tu bezchmurne niebo oraz bardzo wysokie temperatury.

O godzinie 8 rano termometry odnotują 6 st. C, a odczuwalne będzie 5 st. C. W kolejnych godzinach temperatura będzie szybko rosła. Już o godzinie 11 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a o godzinie 14 będzie to nawet 19 st. C. Popołudniu temperatura odczuwalna wyniesie 15-16 st. C. Wieczorem na termometrach zobaczymy 12-15 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 10 st. C.

Barometry we Wrocławiu wskażą dziś 1017-1019 hPa. Przez większość dnia prędkość wiatru nie przekroczy 10 km/h. Jedynie w godzinach 14-17 może osiągać 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 18 kwietnia Gdańsk

Wielki Czwartek przyniesie poprawę pogody również w Gdańsku. Na termometrach zobaczymy dziś od 6 st. C (odczuwalne 5 st. C) o godzinie 8 rano, do nawet 14 st. C (odczuwalne 10 st. C) o godzinie 14. Przez cały dzień mieszkańcy Gdańska będą mogli cieszyć się bardzo słoneczną aurą i bezchmurnym niebem.