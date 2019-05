Prognoza pogody na dziś – środa 29 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (środa 29 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na środę 29 maja. Deszczowo i chłodno we wszystkich największych miastach. (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Warszawiacy muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na lepszą pogodę. W środę termometry pokażą tylko 11-13 st. C, a temperatura odczuwalna będzie się wahać w przedziale 6-10 st. C. W środę warto pamiętać o parasolach. Przelotne opady deszczu mogą występować do godziny 16. Do spacerowania nie zachęci dziś niska temperatura oraz silny wiatr. W ciągu dnia jego prędkość może sięgać nawet 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Zimno i deszczowo będzie dziś również w Krakowie. W ciągu dnia termometry pokażą jedynie 10-13 st. C. Temperatura odczuwalna będzie wynosiła 9-10 st. C. W godzinach 5-7 będą pojawiały się zamglenia. W Krakowie może przydać się parasol. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się przez cały dzień. Po południu we znaki będzie dawać się wiatr. Jego prędkość osiągnie wtedy 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Na poprawę aury muszą poczekać również mieszkańcy Wrocławia. Środa będzie kolejnym chłodnym i deszczowym dniem. Termometry w stolicy Dolnego Śląska pokażą jedynie 10-15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9-13 st. C. Mieszkańcom nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h. Do spacerów na pewno nie zachęcą przelotne opady deszczu pojawiające się zarówno rano, jak i po południu.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk