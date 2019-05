Prognoza pogody na dziś – sobota 25 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (sobota 25 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na sobotę 25 maja. Pogodnie i ciepło w całej Polsce. (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie zachęci dziś do wychodzenia z domu. Od rana można spodziewać się wysokich temperatur. W ciągu dnia nie zabraknie również przejaśnień. O godzinie 8 rano termometry pokażą 16 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Jeszcze cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 20 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Popołudniowe spacery może zakłócić wiatr. Jego prędkość od godziny 14 może przekraczać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

W sobotę zdecydowanej poprawie ulegnie pogoda w Krakowie. Ociepli się, przestanie padać, a przed południem pojawią się przejaśnienia. Dzisiejszy ranek nie będzie należał do najcieplejszych. Termometry pokażą 12-13 st. C, a odczuwalne będzie 8-9 st. C. Zdecydowanie wyższej temperatury można spodziewać się po południu. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Spacerowicze nie powinni dziś obawiać się wiatru. Dopiero około godziny 14 jego prędkość przekroczy 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą dziś liczyć na poprawę pogody. Będzie znacznie cieplej, a opady deszczu zastąpi pogodne niebo. Ciepło będzie już rano. O godzinie 8 termometry wskażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie od godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Osobom wypoczywającym poza domem nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś 11-17 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk