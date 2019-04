Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 15 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 15 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 15 kwietnia. (WP.PL)

Prognoza pogody na dziś – 15 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś słoneczną aurę i niskie temperatury. Najchłodniej będzie rano. O godzinie 8 termometry wskażą 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -3 st. C. W kolejnych godzinach będzie się ocieplać. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 8 st. C.

Ciśnienie w Warszawie będzie dziś wynosić od 1014 do 1017 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekroczyć 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 15 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie będzie dziś związana z dużą ilością słońca oraz niskimi temperaturami. O godzinie 8 rano termometry odnotują 2 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 1 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 12 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 8 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś ok. 996 hPa. Prędkość wiatru nie będzie przekraczać 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 15 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś bardzo dużo słońca. Niestety temperatura nadal nie będzie zachęcała do wypoczynku poza domem.

O godzinie 8 na termometrach zobaczymy 2 st. C, a odczuwalny będzie 1 st. C. Popołudnie przyniesie ocieplenie. Najwyższą temperaturę odnotujemy około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 12 st. C, a odczuwalne będzie 8 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu utrzyma się dziś na poziomie 1015 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia nie przekroczy 15 km/h. Nieco silniejsze podmuch mogą występować około godziny 17.

Prognoza pogody na dziś – 15 kwietnia Gdańsk

Pogoda w poniedziałek przyniesie całkowite zachmurzenie oraz niskie temperatury. O godzinie 8 rano termometry wskażą 3 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie -3 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną maksymalnie do 4 st. C, a temperatura odczuwalna spadnie do -4, a nawet -6 st. C.