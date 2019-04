Prognoza Pogody na dziś – piątek 12 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (piątek 12 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza Pogody na dziś – piątek 12 kwietnia. (WP.PL)

Prognoza pogody na dziś – 12 kwietnia Warszawa

Pogoda w piątek nie zachwyci wysokimi temperaturami. Przez większość dnia niebo będzie przysłonięte gęstymi chmurami. Przejaśnień można spodziewać się około godziny 8 rano oraz między godziną 11 a 14.

Poranek nie zachęci do wychodzenia z domu. Około godziny 8 rano termometry wskażą 2 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -4 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną, osiągając 10 st. C o godzinie 14. Temperatura odczuwalna nadal pozostawi wiele do życzenia, ponieważ wyniesie 5 st. C.

Ciśnienie w Warszawie utrzyma się dziś na poziomie 1010-1012 hPa. Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie z pewnością nie zachęci dziś do wypoczynku na świeżym powietrzu. Wychodząc z domu, warto pamiętać o ciepłej kurtce i parasolu. Opady deszczu będą występować przez cały dzień.

Oprócz deszczu mieszkańcom Krakowa we znaki będzie dawała się również niska temperatura. O godzinie 8 rano termometry wskażą 4 st. C (odczuwalne -2 st. C). Po południu będzie nieco cieplej. Słupki rtęci wzrosną do 6 st. C, a temperatura odczuwalna do 1 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 992 hPa. Prędkość wiatru osiągnie ok. 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie sporo zachmurzeń, jednak mieszkańcy będą mogli liczyć na przejaśnienia w godzinach 14-17. Spacerowiczom przydadzą się ciepłe kurtki, ponieważ temperatura odczuwalna tylko nieznacznie przekroczy 0 st. C.

Najchłodniej będzie rano. O godzinie 8 rano termometry wskażą 0 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie -4 st. C. Najcieplej powinno być około godzin 17. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 3 st. C.

Barometry będą dziś wskazywały 1008-1011 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 12 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku będzie znacznie bardziej przypominała zimową niż wiosenną. Od rana do późnego wieczora warto pamiętać o ciepłych kurtkach. Przydadzą się też czapki i szaliki.

O godzinie 8 rano termometry wskażą 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -7 st. C. Przez resztę dnia termometry odnotują maksymalnie 2 st. C, a temperatura odczuwalna będzie się utrzymywała na poziomie -8 st. C.