Prognoza Pogody na dziś – niedziela 24 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (niedziela 24 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś - niedziela 24 marca. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 24 marca Warszawa

Pogoda w niedzielę przyniesie niewielkie opady deszczu w godzinach porannych. W pozostałej części dnia będzie pochmurnie.

Na termometrach w Warszawie zobaczymy dziś od 5 st. C o godzinie 7 rano do maksymalnie 10 st. C w godzinach 13-16. Temperatura odczuwalna będzie dziś znacznie niższa. Rano wyniesie 2 st. C, a po południu wzrośnie do 5-6 st. C.

Ciśnienie w ciągu nieznacznie się obniży. Rano wyniesie 1017 hPa, a po południu 1014 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się na poziomie 10-14 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 24 marca Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie niewielkie opady deszczu do godziny 13. W kolejnych godzinach mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia.

Temperatura o godzinie 7 wyniesie 8 st. C. O godzinie 16 wzrośnie do 10 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 5 st. C, a po południu 8 st. C.

Na barometrach w Krakowie zobaczymy od 1001 hPa rano do 998 hPa po południu. Przez większość dnia wiatr nie będzie przekraczał 7 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 24 marca Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie niewielkie opady deszczu do godziny 7 rano. W dalszej części dnia prognozowane jest całkowite zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy dziś od 7 st. C o godzinie 7 rano, do 11 st. C o godzinie 13. Temperatura odczuwalna rano utrzyma się na poziomie 2 st. C, a po południu wzrośnie do 8 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. Rano będzie wynosiło 1017 hPa, a po południu 1014 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się na poziomie 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 24 marca Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś całkowite zachmurzenie. Nielicznych przejaśnień można się spodziewać jedynie w godzinach 16-19.

Termometry wskażą od 3 st. C rano, do maksymalnie 8 st. C po południu. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie -5 st. C, a po południu wzrośnie do 0 st. C.