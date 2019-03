Prognoza Pogody na dziś – czwartek 28 marca. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (czwartek 28 marca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś - czwartek 28 marca. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 28 marca Warszawa

Prognoza pogody na czwartek przewiduje opady deszczu, które ustaną dopiero około godziny 13. W dalszej części dnia będzie pochmurnie.

Na termometrach zobaczymy od 6 st. C rano, do maksymalnie 8 st. C po południu. Temperatura odczuwalna będzie rosła od 5 st. C o godzinie 7 rano, do nawet 10 st. C o godzinie 19.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie. Rano wyniesie 1017 hPa, a po południu 1022 hPa. Mieszkańcom Warszawy nie będzie dziś dokuczał wiatr. Jego prędkość nie powinna przekroczyć 11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 28 marca Kraków

Prognoza pogody dla Krakowa zwiastuje opady deszczu do godziny 16. Przez resztę dnia będzie pochmurnie.

Termometry w Krakowie wskażą dziś od 5 st. C rano do maksymalnie 10 st. C po południu. Temperatura odczuwalna o godzinie 7 rano wyniesie 2 st. C, a do godziny 16 wzrośnie do 9 st. C.

Ciśnienie utrzyma się dziś na poziomie 1004 hPa. Prędkość wiatru wyniesie od 7 do 14 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 28 marca Wrocław

Prognoza pogody przewiduje opady deszczu do godziny 10. W dalszej części dnia we Wrocławiu będzie występowało całkowite zachmurzenie.

Słupki rtęci o godzinie 7 rano zatrzymają się na wysokości 7 st. C. Najcieplej będzie o godzinie 13, kiedy to odnotujemy 9 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 4 st. C, a po południu wzrośnie do 8 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie delikatnie rosło. Rano wyniesie 1017 hPa, a wieczorem osiągnie 1022 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 7-11 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 28 marca Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska przewiduje niewielkie opady deszczu nad ranem. W ciągu dnia występować będzie całkowite zachmurzenie.

Na termometrach o godzinie 7 rano zobaczymy 5 st. C. W dalszej części dnia odnotujemy 7 st. C (godzina 10) oraz 9 st. C (godzina 13). Temperatura odczuwalna rano wyniesie 4 st. C. Po południu będzie to już 8 st. C.