Prognoza pogody na dziś – czwartek 23 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (czwartek 23 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na czwartek 23 maja. Deszczowo w całym kraju. Chłodno w Krakowie i Gdańsku. (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie nie ulegnie dziś gwałtownej zmianie. Na termometrach nadal będą gościły wysokie temperatury, a popołudniową aurę będą urozmaicać opady deszczu i burze. Termometry w Warszawie pokażą dziś 15-19 st. C. Temperatura odczuwalna utrzyma się w przedziale 15-18 st. C. Przez większość dnia prędkość wiatru będzie wynosiła 16 km/h. Mocniejszych podmuchów należy spodziewać się w trakcie burz. W godzinach 14-17 prędkość wiatru może przekraczać 30 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka kolejny chłodny i deszczowy dzień. Pogoda raczej nie zachęci do wychodzenia z domu. W Krakowie przez cały dzień będą występowały przelotne opady deszczu. Rano termometry pokażą 15 st. C. Po południu słupki rtęci spadną do 12 st. C. Przez cały dzień będzie wiał silny wiatr. Jego prędkość przekroczy 20 km/h. Dlatego temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa od tej pokazywanej przez termometry. Rano wyniesie ona 9 st. C, a po południu spadnie do 7-8 st. C.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Poranek we Wrocławiu nie przyniesie pogodnej aury. Mieszkańcy powinni spodziewać się opadów deszczu oraz niskiej temperatury. Termometry o godzinie 7 rano pokażą 12 st. C, a odczuwalne będzie tylko 5 st. C. Pogoda ulegnie poprawie dopiero późnym popołudniem. O godzinie 17 słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a odczuwalne będzie 13 st. C. Wyższej temperaturze mogą towarzyszyć przejaśnienia. Rano spacerowiczom może dawać się we znaki silny wiatr, którego prędkość przekroczy 20 km/h. Po południu jego prędkość spadnie poniżej 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk