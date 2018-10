Prognoza pogody na dziś - 28 października. Na północy chłodno, na południu ciepło. Wszędzie mokro

W niedzielę będzie padać w wielu regionach Polski. O ile deszczu mogą spodziewać się prawie wszyscy mieszkańcy kraju, o tyle temperatura będzie bardzo zróżnicowana w poszczególnych rejonach.

Zdecydowanie najchłodniej będzie na północnym wschodzie - 5 st. C w Suwałkach i 7 st. C w Białymstoku. Zdecydowanie cieplejsza aura wystąpi na Podkarpaciu (15 st. C ) i w Małopolsce (12 st. C).