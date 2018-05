Prognoza pogody na dziś - 26 maja. Burzowo i parno

Weekend zaczniemy od dużego zachmurzenia. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę po Małopolskę i Śląsk okresami popada deszcz.

Na pozostałym obszarze kraju miejscami wystąpi przelotny deszcz mogą także pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, przez 26 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.