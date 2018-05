Prognoza pogody na dziś - 22 maja. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia dla siedmiu województw wschodniej Polski wydał IMGW. Choć wtorkowy poranek i przedpołudnie będą wszędzie pogodne, później pojawią się burzowe chmury. Może mocno popadać i zagrzmieć.

Synoptycy spodziewają się od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie i południu mogą wystąpić burze z gradem, podczas których może spaść nawet do 30 l/mkw. Na termometrach - w północnej części kraju do 20 stopni Celsjusza, w centrum - maksymalnie 23, do do 25 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.