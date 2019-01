Prognoza pogody. "Jesteśmy w objęciach klina znad Rosji"

Polska wciąż znajduje się pod panowaniem chłodnego ośrodka znad Rosji. Chociaż przynosi on przejaśnienia, wiąże się też ze znacznym spadkiem temperatur. Ta sytuacja zmieni się jednak już w weekend.

Ostatniej nocy wraz z pojawieniem się rozpogodzeń mieliśmy do czynienia ze spadkami temperatur do wartości ujemnych. W Lidzbarku o godzinie 6 rano zanotowano –11, 4 stopnia. Niewiele cieplej było w Świętajnie (Warmińsko – Mazurskie), gdzie na termometrach widniało poniżej –10 st. C. Najzimniej było w Jakuszycach, gdzie o 6 rano termometry wskazywały –14, 3 stopnia.