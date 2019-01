"Mroźny potwór" nad USA. Ponad 200 mln Amerykanów jest zagrożonych

W Stanach Zjednoczonych trwa walka z silnym wiatrem, opadami śniegu, a przede wszystkim potężnym mrozem. Wir polarnego powietrza amerykańskie media nazwały już "Mroźnym potworem". Podkreślają, że w Chicago temperatury mogą spaść do -45 st. C, a w niektórych częściach USA do -51 st. C.

75 proc. Amerykanów musi szykować się na srogi mróz (weathermodels.com) (Twitter.com/eweather)

Przynajmniej w ciągu kilku najbliższych dni, ponad 200 mln Amerykanów musi być gotowych na walkę z silnym mrozem. Część stanów ogłosiła stan wyjątkowy. Zamknięto tam sklepy, szkoły i urzędy.

Krajowa Służba Meteorologiczna podała, że ocieplenia można spodziewać się dopiero w okolicach weekendu.

Amerykanie zmagają się w niskimi temperaturami, a synoptycy wyjaśniają, skąd rekordowe mrozy nad USA.

"Masy zamarzniętego powietrza, które normalnie wirują wysoko nad biegunem północnym, tym razem skierowały się na południe, czyli nad USA, tworząc tzw. wir polarny" - tłumaczą. "W związku z tym, jest zimniej niż na Antarktydzie" - podkreśla stacja CNN.

Media w Stanach Zjednoczonych piszą, że większość ich kraju powoli zamienia się w "zamrażarkę". Oprócz mrozów, życie obywateli utrudniają również silne opady śniegu.

"Już w poniedziałek sypało tak, że na Środkowym Zachodzie ponad 2300 lotów zostało odwołanych, a 11800 opóźnionych" - donosi TVN.

Przedstawiciele linii lotniczych Delta Air Lines Inc. zapowiedzieli, że nie obciążą pasażerów opłatą za wymuszone przez pogodę przebukowania w Chicago i Detroit, a także w niektórych stanach położonych w środkowej i północnej części kraju.

Nie wykluczają jednak, że w kolejnych dniach zmagać się będą z jeszcze większą liczbą utrudnień.

Źrodło: TVN, eweather, CNN, weathermodels.com