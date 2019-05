Prognoza pogody dziś – wtorek 14 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 14 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na wtorek 14 maja. Dzień pod znakiem silnego wiatru i wysokiego ciśnienia. (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – 14 maja Warszawa

Najnowsza prognoza pogody dla Warszawy nie napawa optymizmem. Wtorek przyniesie niską temperaturę. Na domiar złego przez cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. O godzinie 8 rano na termometrach będzie można zobaczyć 7 st. C. Po południu wartość ta wzrośnie do 8-9 st. C. Niska będzie również temperatura odczuwalna. Rano wyniesie ona 3 st. C, a późnym popołudniem wzrośnie do 7 st. C. Do wchodzenia z domu nie zachęci również silny wiatr. Jego prędkość może dziś przekraczać 30 km/h.

Wtorek będzie trudnym dniem dla osób wrażliwych na wysokie ciśnienie. Barometry w Warszawie wskażą dziś 1027 hPa.

Prognoza pogody na dziś – 14 maja Kraków

W Krakowie będzie dziś zimno i deszczowo. Ciepłe kurtki przydadzą się przez cały dzień. Termometry wskażą maksymalnie 6-8 st. C. Jeszcze niższa będzie temperatura odczuwalna. O godzinie 8 rano wyniesie ona -1 st. C, a po południu wzrośnie do 5 st. C. Do spacerowania nie zachęcą całodniowe opady deszczu oraz silny wiatr (20 km/h).

Ciśnienie w Krakowie w ciągu dnia będzie malało, ale i tak utrzyma się na wysokim poziomie. Rano barometry wskażą 1027 hPa. Wieczorem będzie to 1021 hPa.

Prognoza pogody na dziś – 14 maja Wrocław

We Wrocławiu poranek zaskoczy pogodnym niebem i temperaturą wynoszącą 6-7 st. C. Niestety taka pogoda nie utrzyma się zbyt długo. Od godziny 11 zacznie się chmurzyć, a o godzinie 14 mogą pojawiać się opady deszczu. Nie zachwyci również temperatura. Termometry pokażą 8-10 st. C, a temperatura odczuwalna będzie bliska 0 st. C.

We wtorek wiele osób może narzekać na bóle głowy. Migreny będą spowodowane wysokim ciśnieniem. Barometry we Wrocławiu wskażą nawet 1030 hPa.

Prognoza pogody na dziś – 14 maja Gdańsk