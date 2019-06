Prognoza pogody. Burze nadciągają nad Mazowsze i Mazury, jedna z nich przejdzie przez Legionowo

Temperatura przekracza 30 st. Celsjusza już w całym kraju. Upalnej pogodzie towarzyszą burze, które od dwóch dni przechodzą przez Polskę. W piątek nie będzie ich jedynie na zachodzie kraju. Jedna z największych burz nadciąga nad Legionowo.

Meteorolodzy tłumaczą to zmiennymi wartościami ciśnienia: – W ciągu dnia burze będą zanikać tam, gdzie ciśnienie będzie wysokie, czyli na zachodzie kraju, a wzmagać się we wschodnich regionach w godzinach popołudniowych. Pogoda uspokoi i ustabilizuje się w nocy – prognozuje synoptyk Ryszard Klejnowski.

Podobną prognozę synoptycy przygotowali na sobotę – na przeważającym obszarze kraju musimy liczyć się z lokalnymi burzami i gradem. Na wschodzie kraju będzie gorąco, do 28 st. C, najchłodniej będzie na krańcach zachodnich i nad morzem, tam termometry wskażą ok. 23 st. C.