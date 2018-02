Próbowali przemycić broń z Polski do USA. Ponad 1000 części do kałasznikowa

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy udaremnili próbę przemytu broni na terenie Portu Lotniczego. Ujawnili również nielegalną fabrykę części do karabinka szturmowego AKM. Zabezpieczono przedmioty warte w sumie 2,5 mln. zł.

W przesyłce cargo znajdowało się około 1 tys. sztuk trzonów zamka do karabinka szturmowego AKM. Według ustawy o broni i amunicji to istotne części broni palnej, więc tym samym traktowane są jak broń palna, podaje portal wprost.pl.

Przesyłka, która miała trafić do USA, nadała firma, która nie posiadała koncesji na handel bronią. Podczas przeszukania budynków firmy, służby ujawniły linię produkcyjną służącą do produkcji części broni, rysunki techniczne oraz kilka tysięcy sztuk zamków oraz innych części do kałasznikowa.