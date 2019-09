Proboszcz zachęcał do głosowania na kandydatów PiS. Dostał upomnienie kanoniczne

Wybory parlamentarne już 13 października. Kampania wyborcza wkroczyła także do kościoła. Na jednej z mszy w Lublinie ksiądz zachęcał, by głosować na PiS. Dostał upomnienie kanoniczne.



Zaczęło się od niedzielnej mszy świętej, kiedy proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Eugeniusz Szymański w Lublinie zachęcał do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. "Jest tam bardzo wielu wspaniałych, ideowych ludzi, dla przykładu choćby z naszego lubelskiego podwórka można by wymienić pana wojewodę, profesora Przemysława Czarnka czy naszego gorliwego parafianina pana Tomasza Pituchę, którzy kandydują do Sejmu z lubelskiej listy" - cytowała słowa księdza "Gazeta Wyborcza".