Prima Aprilis – 1 kwietnia 2019. Dziś wypada międzynarodowy dzień żartów. Sprawdź, jak obchodzimy to święto

Prima Aprilis – 1 kwietnia 2019. Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy dzień żartów. Zobacz, na czym polega Prima Aprilis i jak należy obchodzić to święto.

Prima Aprilis – 1 kwietnia 2019

Wiadomo, że w języku łacińskim Prima (dies) Aprilis oznacza dosłownie pierwszy dzień kwietnia . Międzynarodowy dzień żartów to obyczaj obchodzony w wielu krajach na całym świecie. Polega on na robieniu żartów, celowym próbowaniu wprowadzenia kogoś w błąd oraz konkurowaniu w próbach sprawienia, aby to inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Zdaniem wielu, geneza tego zwyczaj ma związek z rzymskim zwyczajem świętem Veneralia. W tym dniu dozwolone były żarty, wygłupy i kawały, a mężczyźni okryci damskim odzieniem, zakładali peruki i tańczyli, wygłupiając się na ulicach.

Prima Aprilis – obchody w Polsce i na świecie

W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia określany jest mianem „Dnia Głupców (April Fool’s Day lub All Fools’ Day”. Wielkiej Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobliwe oszukiwanie trwa jedynie do południa. Kraje germańskojęzyczne dzień nazywają ten dzień po prostu "1 kwietnia", a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. Aprilskämt. W Rosji 1 kwietnia nosi nazwę „Dzień śmiechu”. Pierwszy żart z tej okazji w Rosji miejsce w Moskwie w 1703 roku, kiedy heroldowie na ulicach zapraszali lokkalnych mieszkańców na "niesłychane przedstawienie". Kiedy ludzie masowo przybyli na wskazane miejsce, uniosła się kurtyna, odsłaniając napis "Pierwszy kwietnia – nie wierz nikomu!" Na tym występ się zakończył. Do Polski Prima Aprilis dotarł z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku. W XVII w. został już uznany za „modę staroletnią” i zaczął być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej występuje do dzisiaj.