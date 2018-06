Prezydent Tarnobrzega w areszcie. Chce startować w wyborach, mimo że "jest w bardzo złym stanie"

- Sytuacja jest poważna - mówi współpracownica Grzegorza K., prezydenta Tarnobrzega, Jolanta Kociuba. Urzędnik, który od 21 lutego przebywa w areszcie, miał napisać list do przyjaciela, w którym przyznał, że czuje się źle i psychicznie, i fizycznie.

- Prezydent napisał list do przyjaciela. Ja prosiłam, żeby ten przyjaciel uprzedził żonę, bo nie chcieliśmy o tym wcześniej mówić. Ona o tym nie wiedziała, dlatego że prezydent ukrywa swój stan przed nią, żeby jej nie martwić. Natomiast w liście do przyjaciela podał, że schudł już 30 kilogramów. Miesiąc temu to było 15, dlatego adwokat mówił, że czuje się dobrze. W ciągu kolejnego miesiąca ubyło kolejne 15 - podkreśliła.

Jak dodała, w liście Grzegorz K. przyznał, że "czuje się źle psychicznie i fizycznie". - Te kolejne miesiące chyba już zaczynają dawać się we znaki. Na pewno popełnił jakieś błędy, bo pewnie tak, jednak czy skala tych błędów była tak duża, żeby go spotkało to, co spotkało? Nie wydaje mi się. I nie wiadomo, co go jeszcze spotka, co będzie dalej - mówiła.