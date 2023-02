Prezydent Meksyku pokazał zdjęcie zjawy. Aluks uchwycony na drzewie

Jak twierdzi jedna z legend Majów, jeśli właściciel ziemi zbuduje aluksom mały domek, będą one opiekować się jego ziemią przez siedem lat i pomagać w uprawie kukurydzy. Co ciekawe, ta tradycja jest przestrzegana w Ameryce Południowej do dziś i wielu Majów wciąż obawia się rozgniewać leśne stworzenia.