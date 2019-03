Prezydent Kielc odwołał koncert. Zorganizują go starosta i marszałek z PiS

Bogdan Wenta odwołał koncert węgierskiego zespołu Hungarica podczas Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Występ jednak się odbędzie. Organizatorem spektaklu zostało starostwo powiatowe i marszałek województwa.

Początkowo zespół Hungarica miał zagrać na Wzgórzu Zamkowym. Koncert został jednak odwołany przez prezydenta Kielc Bogdana Wentę po proteście kilkunastu ugrupowań społecznych i politycznych, m.in. PO, SLD i KOD. Wątpliwości co do występu grupy miała mieć ambasada Węgier. Pojawiły się sugestie, że może dojść do kontrowersji, muzykom zarzucano również sympatie narodowe.