Prezydent Jaworzna punktuje Donalda Tuska. Miasto pokazało mapę

W ostatnich słowach Silbert zwrócił się do stowarzyszeń obrońców przyrody, które zaprosił do Jaworzna, by przekonały się, że teren przeznaczony pod budowę fabryki to hałda. "Jesteście wprowadzani w błąd i głosicie nieprawdę. Ktoś wam kiedyś będzie czynił z tego wyrzuty, że w przypadku mojego miasta posługiwaliście się kłamstwem. A po prostu nie wiedzieliście jak jest" - zakończył.