Prezydent Duda: pamiętajmy, że bohaterami była cała ludność Warszawy

- Nie byłem żołnierzem Mokotowa. Moja droga powstańcza zaczęła się na Woli, gdzie byłem łącznikiem, a walczyłem na Starym Mieście. Z Mokotowem łączy mnie to, że tutaj studiowałem w latach 1947-1959 i pracowałem od 1979 do 1996 r., czyli do przejścia na emeryturę. Według posiadanych informacji w sierpniu 1944 r. mieliśmy zdobyć broń w Warszawie w obiektach zajmowanych przez Niemców i wyjść z miasta, by walczyć na zapleczu frontu w ramach akcji "Burza" - mówił Leszek Żukowski.