Prezeska Fundacji Otwarty Dialog wydalona z Polski i Unii Europejskiej. Jej mąż krytykował PiS

Prezeska Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z terenu Polski i Unii Europejskiej na Ukrainę. Zdaniem jej męża i przewodniczącego rady fundacji Bartosza Kramka, to odwet polskiego rządu za to, że uczestniczy on aktywnie w protestach pod Sejmem i sądami.

Ludmiła Kozłowska została deportowana na Ukrainę wskutek decyzji MSW (PAP, Fot: Rafał Guz)

W poniedziałek późnym wieczorem Ludmiła Kozłowska wylądowała na lotnisku w Brukseli. Wtedy wylegitymował ją policjant. Okazało się, że polskie MSWiA wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Kozłowska została oznaczona najwyższym alertem. W praktyce oznacza to deportację, nie tylko z terytorium kraju, który zgłosił osobę do systemu SIS, ale z terenu Unii Europejskiej i innych państw strefy Schengen. - Dałam paszport policjantowi, a on kiedy sprawdził go w systemie zapytał, jakie przestępstwo popełniłam. Powiedziałam, że żadnego, a on: "To dlaczego Polska panią poszukuje?" Już wiedziałam, o co chodzi. Powiedziałam, że jestem żoną aktywisty obywatelskiego i spodziewałam się, że w końcu mnie deportują za jego działalność – powiedziała Kozłowska w rozmowie z portalem onet.pl

Kozłowska, która ma ukraińskie obywatelstwo spędziła noc w izbie zatrzymań na lotnisku. Deportowano ją na Ukrainę we wtorek po południu. - Do tej pory takie działania rządu znałam z Kazachstanu. Teraz poznałam je w Polsce, moim drugim domu. Traktuję to jako represję ze strony polskiego rządu. Nazywajmy rzeczy po imieniu: ścigając członków rodziny niewygodnych ludzi, Polska zachowuje się jak Rosja, Kazachstan czy Turcja – komentuje Kozłowska.

Pierwsze oznaki tego, że prezeska fundacji Otwarty Dialog może być uważana za persona non grata w Polsce pojawiły się wiosną tego roku. W marcu kobieta złożyła wniosek o wydanie jej nowej karty pobytu w Polsce. Jako że mieszka i pracuje w Polsce od ponad 10 lat, a ponadto ma męża Polaka, mogła ubiegać się o Zezwolenie na Pobyt Rezydenta Długoterminowego Unii Europejskiej. Pozwolenie miało być wydane w lipcu bądź sierpniu. 18 lipca niespodziewanie dostała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informację że nie uzyska dostępu do części akt jej sprawy, ponieważ nadano im klauzulę "Tajne". W uzasadnieniu czytamy, że "ich nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Zdaniem męża Kozłowskiej Bartosza Kramka, deportacja jego żony w rzeczywistości była wymierzona w niego. – Mamy do czynienia z działaniem odwetowym za moją działalność publiczną. Moja żona nie miała nic wspólnego z moim tekstem "Niech państwo stanie: wyłączymy rząd!" z lipca ubiegłego roku – mówi.

Przypomnijmy, że Kramek opublikował na swojej stronie na Facebooku manifest "Niech państwo stanie: wyłączymy rząd!", nawołujący do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec rządów PiS. Od tamtej pory w fundacja znajduje się w stanie permanentnego sporu z rządem. Od roku prowadzona jest w fundacji zaawansowana kontrola celno-skarbowa. MSZ podjął także kroki w celu zawieszenia zarządu fundacji, jednak sąd oddalił ten wniosek. Kramek jest też znany z protestów pod Sejmem. A jako aktywista walczący o prawa obywatelskie notorycznie jest hejtowany przez prawicowych publicystów i dziennikarzy.