"Premia społeczna" - granty dla samorządów na usługi społeczne

W pierwszej rundzie I naboru przyznaliśmy już granty na blisko 1,5 miliona złotych. Środki na realizację usług społecznych trafią do samorządów z całej Polski już w październiku. Co ważne, wszystkie złożone projekty zostały ocenione pozytywnie. Pula pieniędzy do rozdysponowania w projekcie jest jednak dużo większa, dlatego warto ubiegać się o to dofinansowanie. "Premia społeczna" to innowacyjny mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Jego głównym celem jest zachęcanie samorządów do zlecania tych usług podmiotom ekonomii społecznej - mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy.