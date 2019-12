Prawybory w PO. Jacek Jaśkowiak walczy o miejsce we władzach partii

Rywal Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w "prawyborach prezydenckich" w PO Jacek Jaśkowiak wie, że nie ma szans na wygraną. Ale zgodził się wziąć udział w zaaranżowanym przez Grzegorza Schetynę wewnętrznym procesie wyborczym, bo walczy o miejsce we władzach Platformy Obywatelskiej. – Tu o żadne "prawybory" nie chodzi, tu chodzi o walkę o szefostwo w Platformie. Może w końcu wyborcy to zrozumieją – mówi WP człowiek z władz PO.

"Deal" był taki: start w "prawyborach" i stanięcie do rywalizacji z Małgorzatą Kidawą-Błońską (by nie ośmieszyć pomysłu "prawyborów" ogłoszonego przez lidera), poparcie dla Schetyny w wyborach na przewodniczącego PO (te odbędą się już pod koniec stycznia), a jeśli Schetyna wygra – to gwarancja miejsca dla Jaśkowiaka w zarządzie Platformy.