Praca za granicą z solidnym wsparciem - historia polskiego brygadzisty z Grudziądza

Praca za granicą otwiera przed pracownikami sektora budowlanego nowe możliwości zawodowe i finansowe, lecz w bardzo wielu przypadkach wiąże się z wieloma wyzwaniami - aklimatyzacją, trudnościami we współpracy z międzynarodowym zespołem oraz niewątpliwie rozłąką z rodziną. Jarosław Blauza, polski brygadzista, opowiada o swoich doświadczeniach w pracy w międzynarodowej firmie RNDV i o wpływie solidnego pracodawcy na komfort pracy oraz rozwój zawodowy.

Jarosław Blauza od czterech lat pracuje w RNDV - litewskiej firmie, specjalizującej się w budownictwie okrętowym oraz wznoszeniu budynków mieszkalnych i przemysłowych. Firma buduje parki energii odnawialnej, konstrukcje metalowe na morzu, instaluje centra danych oraz wykonuje montaż rusztowań i prace izolacyjne na Litwie, a także w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie. Zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników z 23 państw, w tym wielu Polaków.

W wywiadzie mieszkaniec Grudziądza opowiada o wyzwaniach pracy za granicą, kulturze organizacyjnej dużego przedsiębiorstwa oraz możliwościach, jakie oferuje solidny pracodawca. Historia Pana Jarosława może być inspiracją dla tych, którzy szukają profesjonalnego wsparcia i stabilności zawodowej.

- Zaczynałem jako monter rusztowań w fabrykach i stoczniach w Holandii, a obecnie pełnię funkcję brygadzisty, czyli foremana. Posiadam kwalifikacje pierwszego montera i inspektora, co daje mi szerokie możliwości - mówi Jarosław Blauza. - Zarządzam kilkoma projektami, szkolę pracowników z zakresu montażu rusztowań i przygotowuję ich do egzaminów.

Brygadzista ceni wyzwania. Posiada pełne uprawnienia holenderskie do obsługi wszelkiego rodzaju pojazdów kołowych, łącznie z podnośnikami i suwnicami. Jak sam mówi - Nie chcę stać w miejscu - staram się rozwijać swoje umiejętności i zawsze szukam nowych okazji do nauki. W RNDV od początku miałem taką możliwość - podkreśla.

Jarosław Blauza ma 20-letnie doświadczenie zawodowe. - RNDV polecił mi znajomy. Słyszałem o tej firmie same dobre opinie - stabilny, rzetelny pracodawca. Uznałem, że warto - wspomina Blauza.

Dobre warunki zatrudnienia

Jarosław Blauza nie lubi bezczynności. Jak sam mówi, dzień po podpisaniu umowy rozpoczął pracę. Proces rekrutacji przebiegł szybko i sprawnie. - RNDV sprawia wrażenie firmy, która ceni profesjonalizm i potrafi docenić doświadczenie, więc proces rekrutacji przebiegłbezproblemowo - dodaje.

Decyzji nie żałuje. - Firma jest solidna, wynagrodzenie jest atrakcyjne, co jest dla mnie kluczowe. Cenię RNDV za transparentność i stabilność - mówi. RNDV oferuje wiele benefitów. - Otrzymuję dodatek do mieszkania służbowego, premię za prowadzenie pojazdu i dokumentacji, mam także samochód służbowy.

W wielu firmach pracownicy spotykają się z licznymi potrąceniami, czasem wręcz za absurdalne "przewinienia", jak np. nieumyte naczynia. - W RNDV nie spotkałem się z takim traktowaniem. Wręcz przeciwnie, panuje tu szacunek do pracownika. Firma rozumie osobiste potrzeby pracowników- nigdy nie było problemu z nagłym powrotem do domu z ważnych powodów, jak pogrzeb czy operacja. To dla mnie bardzo ważne, bo taka elastyczność i otwartość pracodawcy buduje zaufanie.

Pracownicy RNDV korzystają z gwarancji wynikających z prawa litewskiego i unijnego. Firma zapewnia transport, zakwaterowanie, codzienne dojazdy do pracy oraz narzędzia niezbędne do wykonywania zadań.

- Pracownicy są zazwyczaj delegowani na zagraniczne projekty w ramach rotacyjnych harmonogramów. Po okresie pracy nad projektem wracają do domu, aby odpocząć. Firma organizuje i finansuje podróże do kraju pochodzenia - mówi Deimantė Adomavičė, dyrektor ds. zasobów ludzkich w jednej z firm RNDV. - Rotacja zależy od specjalizacji pracownika, wymagań projektu oraz jego oczekiwań, które omawiamy przed podpisaniem umowy.

Międzynarodowa integracja

Praca brygadzisty bywa wymagająca, zwłaszcza w wielokulturowym zespole, jednak - jak podkreśla Jarosław Blauza - atmosfera w RNDV jest otwarta i sprzyja współpracy, minimalizuje problemy organizacyjne i komunikacyjne.

- Na co dzień porozumiewamy się głównie po angielsku. Mój zespół to mieszanka narodowości – mamy Polaków, Litwinów, Holendrów, Włochów i Hiszpanów. Mimo różnic kulturowych dobrze się dogadujemy, choć uczę się trochę holenderskiego i litewskiego, żeby jeszcze lepiej się komunikować. Znam też trochę francuski - mówi Blauza.

Praca w wielokulturowym środowisku to coś więcej niż tylko posługiwanie się językiem angielskim. Każda narodowość może mieć inne podejście do pracy, normy społeczne, a nawet styl komunikacji. Na przykład, niektórzy pracownicy mogą przywiązywać dużą wagę do hierarchii i formalności, podczas gdy inni preferują mniej formalne relacje z przełożonymi.

W takich sytuacjach mogą pojawić się nieporozumienia, które wymagają elastyczności i otwartości. W RNDV organizowane są szkolenia międzykulturowe, które pomagają pracownikom zrozumieć specyfikę pracy w międzynarodowym zespole. Dzięki temu, jak podkreśla Jarosław Blauza, mimo różnic, zespół jest w stanie efektywnie współpracować, tworząc przyjazną i zgraną atmosferę pracy.

W międzynarodowym zespole kluczowe jest, aby osoby pochodzące z różnych krajów i kultur czuły się komfortowo oraz skutecznie integrowały się z zespołem. - Podczas rekrutacji omawiamy z kandydatami wszystkie kwestie, które mogą ich interesować. Po rozpoczęciu pracy pracownicy pomagają im się zaaklimatyzować i przeprowadzają dodatkowe szkolenia praktyczne - mówi Deimantė Adomavičė.

Jej zdaniem, największą wartością dla pracowników jest możliwość rozwoju, ponieważ każdy projekt to nowe doświadczenie. - Szczególnie cieszy nas fakt, że w ostatnim czasie coraz więcej nowych kandydatów dołączyło do nas z polecenia obecnych pracowników. Oznacza to, że spełniamy oczekiwania naszych pracowników i zdobywamy ich zaufanie - wyjaśnia Deimantė Adomavičė.

Kariera w RNDV

Przychody firmy wzrosły w ubiegłym roku o 39 proc. do 105,4 mln euro. W 2024 r. planowany jest dalszy wzrost przychodów do 130 mln euro. Firma nieustannie się rozwija, dlatego stale poszukuje monterów kadłubów i konstrukcji metalowych, spawaczy, malarzy, operatorów sprzętu do piaskowania (piaskarzy), elektryków, elektromechaników, monterów rusztowań i izolatorów, monterów modułów słonecznych, kierowników prac, brygadzistów produkcji.

Osoby poszukujące pracy mogą ubiegać się o pracę na stronie internetowej RNDV.EU w zakładce Kariera: https://rndv.eu/en/offers/. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji skontaktuje się z kandydatem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Wybrany kandydat zostanie poinformowany przez odpowiedzialnego pracownika o wszystkich warunkach zatrudnienia, dokumentach niezbędnych do ubiegania się o pracę oraz pierwszym dniu pracy.

