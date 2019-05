Pożyczka w weekend - gdzie można ją dostać?

Przeczytaj przygotowany przez nas artykuł i dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pożyczkę w weekend oraz jak przebiega proces wnioskowania o taką pożyczkę. Ponadto w tekście znajdziesz szczegółowe informacje o tym, czy opłaca się zaciągnąć weekendową pożyczkę i jak przyspieszyć przelew dodatkowych pieniędzy na nasz rachunek bankowy.

Pożyczki w weekend - warunki

Pożyczka w weekend to produkt finansowy, który jest przeznaczony dla osób, które potrzebują uzyskać dodatkowe pieniądze w szybki sposób bez zbędnych formalności. Trzeba jednak pamiętać, że żadna firma pożyczkowa nie udzieli nam takiego rodzaju pożyczki, jeżeli nie spełnimy określonych warunków.

Warunkiem uzyskania pożyczki w weekend będzie też weryfikacja naszej tożsamości poprzez przelew jednego grosza lub złotówki - to nadal najpopularniejszy sposób, który pozwala pożyczkodawcy sprawdzić, czy wnioskujący nie jest oszustem. W niektórych firmach pożyczkowych będziemy mogli przeprowadzić ten proces również za pomocą specjalnych aplikacji weryfikacyjnych tj. Kontomatik czy Instantor.

Chwilówki w weekend - jak zaciągnąć pożyczkę w niedzielę?

Pożyczka online w weekend - czy opłaca się skorzystać z takiej oferty?

Pożyczka online w weekend cieszy się dość dużą popularnością wśród konsumentów. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ większość firm pożyczkowych oferuje darmowe pożyczki, które nie obejmują żadnych dodatkowych kosztów. Oznacza to, że jeżeli przykładowo zaciągniemy chwilówkę na sumę 2000 złotych, wtedy będziemy musieli oddać pożyczkodawcy w ciągu 30 dni tę samą kwotę pieniędzy.

Dużym atutem takiej pożyczki jest również to, że można ją zaciągnąć w zasadzie w każdym miejscu poprzez telefon komórkowy z dostępem do internetu. To niezwykle komfortowe rozwiązanie, które pozwoli np. uzyskać w szybki sposób dodatkowe pieniądze na duże zakupy w centrum handlowym.