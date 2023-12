Pozwie ministra PiS? "Do zobaczenia w sądzie"

Waldemar Buda po raz kolejny zabrał głos na temat posłanki Pauliny Hennig-Kloski. Tym razem odniósł się do jej wezwania, by ograniczył "naruszanie jej dóbr osobistych" poprzez publiczne oskarżenia ws. tzw. ustawy wiatrakowej. "Próbuje zastraszać; do zobaczenia w sądzie" - napisał na portalu X.