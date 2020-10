Poznań. Policja u salezjanów. Tomasz Terlikowski komentuje akcję

Sprawę skomentował Tomasz Terlikowski. "Ksiądz Woźnicki narażał nie tylko siebie, ale także swoich współbraci zakonnych i to oni wezwali policję" - zauważył publicysta we wpisie na Facebooku. I podkreślił, że ks. Michał Woźnicki, który odprawiał mszę, jest suspendowany, a to "oznacza, że sprawowana przez niego Msza jest - wprawdzie ważna, ale niegodna".

Poznań. Salezjanie. Policja zbada działania funkcjonariuszy

Terlikowski dodał, że "policja nie interweniowała z powodu Mszy świętej, ale z powodu naruszenia jasnych i konkretnych zasad sanitarnych". Wielkopolska policja we wpisie na Facebooku podkreśliła, że "nie było to pierwsze zgłoszenie, a na przestrzeni tylko kilku ostatnich miesięcy interwencji było co najmniej kilka". "Kościoły i kaplice nie są miejscami, które wyjęte są z jurysdykcji państwa i jeśli łamane są w nim normy prawa, to policja powinna interweniować" - napisał Terlikowski.