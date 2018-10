Poznań: ks. Daniel Wachowiak krytykował prezydenta i odprawił za niego mszę. Jacek Jaśkowiak wziął w niej udział

Ks. Daniel Wachowiak, tuż po wyborach samorządowych zamieścił w sieci dość krytyczny wpis na temat prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Był rozczarowany wyborem, którego dokonali mieszkańcy miasta, ale postanowił odprawić mszę w intencji nowo wybranego prezydenta. Jaśkowiak wziął w niej udział i podziękował za modlitwę.

- Jeżeli w czymkolwiek mógłbym pomóc w wymiarze duchowym, dyskusji teologicznej i egzystencjalnej, to gdy pan prezydent uzna to za stosowne, jestem do dyspozycji. Obiecuję, że będę się modlił za nasze miasto - zapowiedział pod koniec mszy ks. Wachowiak. Po błogosławieństwie podszedł do prezydenta Poznania i wręczył mu prezent - encykliki Jana Pawła II.