Pożar w Czarnobylu. W zamkniętej strefie płonie 10 hektarów lasu, władze Ukrainy alarmują

Gigantyczny pożar w Czarnobylu. Ogień pojawił się w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni. Władze Ukrainy wydały komunikat w tej sprawie. Zapewniają, że poziom promieniowania pozostaje w normie, a sytuacja jest pod kontrolą.

Na terenie strefy czarnobylskiej zaczęły palić się trawy, potem ogień dotarł do lasu. Pożar zajął teren o powierzchni 10 hektarów. Do akcji wkroczyły służby. Nie miejsce wysłano 130 strażaków. Do dyspozycji mają śmigłowiec i samolot gaśniczy.