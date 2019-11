Pożar Bytomiu - spłonęło mieszkanie przy ul. Przemysłowej. Na miejsce wezwano cztery zastępy straży pożarnej. Dwie nieprzytomne osoby - matka i dzieckiem - zostały przewiezione do szpitala.

Dwie osoby mieszkające w płonącym lokalu były już nieprzytomne. To matka z dzieckiem, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

Pożar w Bytomiu. Dwie osoby w szpitalu

Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży. Wiadomo, że w chwili, kiedy weszli do mieszkania, z którego wydobywał się dym, płonęły meble. Specjaliści sprawdzą, co doprowadziło do zaprószenia ognia.