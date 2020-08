Powstanie Warszawskie. Godzina "W". Mieszkańcy Warszawy oddali hołd Powstańcom

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. To wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy.