Powiesiły "konstytucję" na biurze Pawłowicz. Sąd je uniewinnił

Sąd w Mińsku Mazowieckim uniewinnił trzy kobiety, które powiesiły na biurach poselskich plakaty m. in. z napisem "konstytucja". Zawiadomienie w tej sprawie złożyli dyrektorzy biur poselskich Krystyny Pawłowicz i Teresy Wargockiej. Już trzy tygodnie później sąd wydał wyrok nakazowy.

Do "aktu wandalizmu", jak nazwali przyklejenie niewielkich plakatów dyrektorzy biur poselskich posłanek Pawłowicz i Wargockiej, doszło w połowie tego roku. 6 lipca policja dostała zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 63a par. 1. Mówi ono umieszczeniu plakatu bez zgody na zarządzającego danym miejscem.

Tydzień później kobiety zostały przesłuchane, a po niespełna trzech tygodniach - 26 lipca - sąd wydał wyrok nakazowy. Jak zauważa Cichoń, wydaje się go gdy nie ma wątpliwości co do materiału dowodowego. Kobiety obwiniono natomiast na podstawie fotografii, na których widać twarz tylko jednej z nich. Sąd w Mińsku uwzględnił tę argumentację i wydał trzy wyroki uniewinniające.