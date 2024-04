Potworny mord w Warszawie. Podejrzany o zabójstwa trafi za kratki

Zatrzymani to osoby bezdomne, które zamieszkiwały opuszczoną kamienicę. Przyczynę śmierci czterech mężczyzn wykaże sekcja zwłok. Ich stan wskazywał na to, że były tam co najmniej od kilku miesięcy. Ciała znalezionych mężczyzn były okaleczone i przysypane śmieciami, odnaleziono je po zgłoszeniu morderstwa na policję 46-letniej obywatelki Ukrainy.