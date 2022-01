Pożar w rosyjskiej rafinerii. Słup ognia miał sto metrów

Pożar w największej, niezależnej rafinerii Rosji wybuchł we wtorek rano. Jak podało tamtejsze ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych, zapaliła się instalacja do głębokiego przerobu mazutu. Z ogniem, w temperaturze poniżej 20 st. C. walczyło blisko 100 strażaków i 26 wyspecjalizowanych jednostek gaśniczych. Agencja TASS poinformowała, że w miejscu pożaru nie ma zbiorników na ropę.