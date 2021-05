Potężne zderzenie na Podlasiu. Kobieta z dziećmi w szpitalu

Potężne zderzenie na DK 19 w Ploskach na Podlasiu. Do wypadku doszło na trasie z Bielska Podlaskiego do Białegostoku w poniedziałek 3 maja.

Ploski. Wypadek na DK19 na Podlasiu

Potężne zderzenie w Ploskach. Ranna kobieta i dzieci

Jak przekazały służby, w wyniku wypadku w Ploskach do szpitala trafiły trzy osoby. To kobieta, która została przetransportowana do szpitala w Białymstoku, a także dwójka dzieci, która zabrana została do Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Z doniesień służb wynika, że nie mają poważniejszych obrażeń.